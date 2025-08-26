Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Reichshof (ots)
In der Nacht von Sonntag (24. August) auf Montag hebelten Kriminelle in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr die Eingangstür eines Einfamilienhauses im Pastor-Goebel-Weg auf und durchsuchten die Räume. Die Einbrecher stahlen Bargeld und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
