Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Weißes Kleinkraftrad entwendet
Bergneustadt (ots)
Auf ein Kleinkraftrad der Marke Benelli hatten es Unbekannte am Dienstag (26. August) abgesehen. Der weiße Roller mit dem Kennzeichen 648WWZ stand zur Tatzeit zwischen 09:30 Uhr und 18:30 Uhr vor einer Eisdiele in der Kölner Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
