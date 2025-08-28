Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch zur Tageszeit

Hückeswagen (ots)

Am Mittwoch (27. August) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Fuhr" ein. Der Bewohner hatte das Haus um 11:00 Uhr verlassen und wunderte sich bei seiner Rückkehr gegen 15:15 Uhr über ein geöffnetes Fenster im rückwärtigen Bereich. Am Fensterrahmen konnten Hebelmarken festgestellt werden. In der Wohnung hatten die Einbrecher diverse Schränke und Kommoden geöffnet, Kleidungsstücke und Inventar lagen auf dem Boden verteilt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Kriminellen eine goldene Uhr und eine goldene Halskette. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell