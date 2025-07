Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aggressiver Dieb am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Ein 20-Jähriger versuchte am Sonntagmorgen (27.07.2025) einen Sirup Spender am Hauptbahnhof Stuttgart zu entwenden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann aggressiv und musste gefesselt werden.

Gegen 07:45 Uhr versuchte der Tatverdächtige offenbar, einen Sirup Spender an einem Imbiss am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart zu entwenden. Als er von einem Mitarbeiter auf sein Verhalten angesprochen wurde, entfernte er sich der ukrainische Staatsangehörige vom Tatort. Beamte der Bundespolizei, welche sich in unmittelbarer Nähe des Geschehens befanden, unterzogen den Tatverdächtigen daraufhin einer polizeilichen Kontrolle. Hierbei zeigte sich dieser unkooperativ und beleidigte die Einsatzkräfte. Als der 20-Jährige sich den Beamten in einer bedrohlich wirkenden Körperhaltung näherte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der ukrainische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und der Beleidigung, eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell