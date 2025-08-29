Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher erbeuten Bargeld

Wiehl (ots)

Unbekannte brachen zwischen dem 26. August (Dienstag, 8:30 Uhr) und dem 28. August (Donnerstag, 8:30 Uhr) in ein Restaurant am Pfaffenberg in Wiehl-Hübender ein. Die Einbrecher zerstörten den Glaseinsatz eines Fensters, gelangten so in den Gastraum des Restaurants und erbeuteten Bargeld. Die Kriminellen entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell