Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Diebstahl in Nümbrecht

Nümbrecht (ots)

In der Nacht von Freitag (29. August) auf Samstag waren Diebe in der Huppichterother Straße unterwegs. Dort stahlen sie aus einem Schuppen ein Pedelec des Herstellers "Bulls" (Modell: Copperhead EVO 2) in der Farbe Schwarz. Die Kriminellen entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell