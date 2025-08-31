Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rüttelplatte gestohlen

Wiehl (ots)

Von einer Baustelle in der Bomiger Straße stahlen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (28. August) auf Freitag eine Rüttelplatte. Die Diebe entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Vermögensschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

