Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Rüttelplatte gestohlen
Wiehl (ots)
Von einer Baustelle in der Bomiger Straße stahlen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag (28. August) auf Freitag eine Rüttelplatte. Die Diebe entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Vermögensschaden im hohen vierstelligen Bereich.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell