Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Drogen beschlagnahmt

Am Donnerstag fand die Polizei bei Durchsuchungen in Riedlingen rund 3,6 Kilogramm Marihuana.

Ulm (ots)

Seit geraumer Zeit ermittelt die Kriminalpolizei Ulm gegen zwei Männer im Alter von 42 und 40 Jahren aus Riedlingen. Beide stehen im Verdacht, gemeinsam Rauschgift angebaut und über das Internet Stecklinge illegal verkauft zu haben.

Am Donnerstag (4.09.2025) stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Ravensburg vor der Haustür der Männer sowie der Anschrift der Mutter des 42-Jährigen. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler beim 40-Jährigen sowie an der Anschrift der Mutter des 42-Jährigen zwei professionelle Indoor-Aufzuchtanlagen für Marihuana. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei rund 250 Pflanzen mit etwa 3,6 Kilogramm Marihuana-Blüten. Die Aufzuchtanlagen wurden unbrauchbar gemacht.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Biberach wegen des dringenden Verdachts des Umgangs mit Cannabis in nicht geringer Menge dauern an.

++++0771920 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell