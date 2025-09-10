Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Beim Überholen Kontrolle verloren

Auf dem Dach landete am Dienstag ein BMW-Fahrer bei Laichingen.

Ulm (ots)

Gegen 11.25 Uhr war ein 22-Jähriger auf der L230 von Merklingen in Richtung B28 unterwegs. Auf Höhe Laichingen überholte er einen Lkw. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrmals und landete auf dem Dach. Der 22-jährige Fahrer sowie sein 20-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Am BMW entstand ein Totalschaden von etwa 40.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Feuerwehr Laichingen war mit mehreren Fahrzeugen und ca. 30 Personen im Einsatz. Die Fahrbahn musste in beide Richtung für etwa eine Stunde gesperrt werden.

++++1757619 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

