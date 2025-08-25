Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Alkoholfahrt: Auto und Führerschein sichergestellt

Bremerhaven (ots)

Offenbar betrunken und unter Drogeneinfluss fuhr ein Autofahrer am gestrigen Sonntag, 24. August, durch Bremerhaven-Lehe. Gegen 15.30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den 23-jährigen Mann aufmerksam, der in seinem Renault mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich der Goethestraße unterwegs war. Zudem fuhr der Bremerhavener gleich zwei Mal falsch herum durch die Einbahnstraße.

Als der junge Mann die Gnesener Straße entgegen der Fahrtrichtung befuhr und einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste, touchierte der 23-Jährige ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Auto.

Die Polizisten stoppten den Wagen an der Gnesener Straße für eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die freiwillig durchgeführten Drogen- und Atemalkoholtests fielen positiv aus, sodass eine Blutprobe fällig wurde. Sowohl der Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Der 23-jährige Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell