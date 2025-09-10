Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Klappe von Verkaufswagen kracht gegen Straßenlaterne

Zu einem eher ungewöhnlichen Unfall wurde die Polizei am Dienstag bei Bad Boll gerufen.

Ulm (ots)

Der Verkaufswagen war gegen 8.15 Uhr im Ortsteil Eckwälden in der Dorfstraße unterwegs. Der Renault Klein-Lkw fuhr ortseinwärts, als die Verkaufsklappe gegen den Laternenmast krachte. Offensichtlich hatte der 74-jährige Fahrer des Renault vergessen, vor Fahrtantritt die Verkaufsfläche zu schließen und das Seitenteil einzuklappen. Der Mast wurde stark beschädigt. Auch das Seitenteil des Verkaufswagens hatte einen beträchtlichen Schaden abbekommen. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Verkaufswagen auf rund 1.000 Euro. An der Verkehrseinrichtung entstand ebenfalls ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden.

++++1755720(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell