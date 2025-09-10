Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Vorfahrt genommen und geflüchtet

Am Dienstag verursachte ein Autofahrer einen Unfall bei Kirchdorf an der Iller und suchte das Weite.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr im Ortsteil Oberopfingen. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem VW in der Straße St. Elisabeth und hielt an der Einmündung an. Aus Richtung Heimertinger Weg kam ein Fahrender eines schwarzen Pickup. Der fuhr in Richtung Memminger Straße weiter, ohne auf die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 26-Jährige zu achten. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen. Der schwarze Pickup mit dem Teilkennzeichen MN - ? touchierte mit der rechten Fahrzeugseite die vordere Stoßstange am VW. Dadurch wurde das Nummernschild am VW abgerissen und die Stoßstange zerkratzt. Unbeachtet davon raste der schwarze Geländewagen davon. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.200 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall und die Fahndung aufgenommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb jedoch unentdeckt. Hinweise nimmt die Polizei Ochsenhausen unter der Tel. 07352/202050 entgegen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

