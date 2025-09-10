Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm, des Polizeipräsidiums Ulm und des LKA BW: Pressemitteilung zu Angriff auf Ulmer Firma

Stuttgart/Ulm (ots)

Am frühen Morgen des 8. September 2025 gegen 03:30 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst einer in Ulm ansässigen Firma die Polizei, da sich mehrere Personen gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen wollten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen die Täter mit mitgeführten Werkzeugen die Glasscheibe der Haupteingangstüre eingeschlagen haben, um in das Gebäude zu gelangen. Dort sollen sie mehrere Büro- und Waschräume sowie technische Infrastruktur beschädigt haben. Außerdem sollen die Tatverdächtigen vor dem Gebäude Rauchbomben gezündet sowie mehrere Farbschmierereien an der Außenfassade angebracht haben.

Das Gebäude wurde durch eintreffende Einsatzkräfte zunächst umstellt. Im weiteren Einsatzverlauf konnten fünf Tatverdächtige im Gebäudeinneren widerstandslos festgenommen werden.

Den zwei Männern und drei Frauen im Alter zwischen 23 und 39 Jahren liegt die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zur Last, einer Person zudem ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Ulm wurden Haftbefehle beantragt, die am 9. September 2025 durch das Amtsgericht Ulm in Vollzug gesetzt wurden. Die fünf Tatverdächtigen mit irischer, britischer, spanischer und deutscher Staatsangehörigkeit befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf eine Million Euro. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes blieben unverletzt.

Die Farbschmierereien am Tatort lassen auf ein politisches Tatmotiv schließen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Staatsschutz- und Anti-Terrorismuszentrum mit Unterstützung der KI 6, KI 7 und KI 8 des PP Ulm geführt.

