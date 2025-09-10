Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Flucht vor der Polizei

Am Dienstag flüchteten zwei Jugendliche auf ihren Rollern vor einer Polizeikontrolle. Die beiden kamen nicht weit und müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sollten die beiden Rollerfahrer gegen 10.15 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Eichberg und Berkheim kontrolliert werden. Bei der Hinterherfahrt stellten die Ermittler fest, dass an einem der beiden Zweiräder kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als die beiden Fahrer das Blaulicht gesehen haben, sollen sie ihre Roller beschleunigt haben. Die Verfolgungsfahrt führte über einen Radweg. Da der durch einen Poller versperrt war, konnte die Polizeistreife die beiden Flüchtigen nicht weiter verfolgen. Anhand des Kennzeichens an dem zweiten Roller konnte die Wohnanschrift des eines 14-Jährigen ermittelt werden. Der war bereits zuhause und konnte von den Polizisten samt Roller angetroffen werden. Spontan gab der Jugendliche an, gefahren und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Auch der zweite flüchtige Jugendliche konnte wenig später ermittelt werden. Der hatte wohl auch keinen Führerschein. Zudem war das motorisierte Zweirad, mit dem der 15-Jährige unterwegs war, nicht zugelassen und versichert. Auf die jungen Männer kommen nun mehrere Anzeigen zu.

