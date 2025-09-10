PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorrang missachtet
Beim Abbiegen passte am Dienstag eine Autofahrerin in Göppingen nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der K1426. Dort fuhr eine 43-Jährige mit ihrem VW Touran auf der Westtangente in Richtung Holzheimer Straße. Die Kreuzung wollte sie geradeaus überqueren. Dabei kam der VW-Fahrerin eine 40-Jährige entgegen. Die Fahrerin bog mit ihrem Audi nach links in die Wielandstraße ab und hatte wohl den VW übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf rund 4.000 Euro.

++++1759310()

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

