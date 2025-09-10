Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/10 - Viele viel zu schnell

Rund 100 Fahrende müssen mit Verwarnungen und Anzeigen rechnen. Sie waren am Dienstag auf der B10 bei Dornstadt zu schnell unterwegs.

Zwischen 14.45 Uhr und 19.00 Uhr führte die Polizei in Fahrtrichtung Geislingen Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf Höhe der Anschlussstelle Ulm-West beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Insgesamt wurden 3.020 Fahrzeuge gemessen. Davon hielten sich 99 Fahrende nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 88 Verwarnungsverfahren wurden eingeleitet, 11 Fahrende müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Darunter befindet sich erfreulicherweise nur ein Schnellfahrer, der auch ein Fahrverbot erwartet. Der Fahrer des Audi war mit 144 km/h unterwegs. Hier beträgt das Bußgeld mindestens 320 Euro mit einem Punkt. Das Fahrverbot dauert im Regelfall ein Monat.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen notwendig sind. Die Polizei wird sie verstärkt fortsetzen.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

