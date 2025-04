Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abbieger übersehen, Zeugen gesucht

Vachdorf (ots)

Am Samstag gegen 18.00 Uhr ereigente sich in Vachdorfein Verkehrsunfall. Der 15jährige Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr in Richtung Leutersdorf und bog nach links in die Straße "Mündel" ab. In diesem Moment überholte ein schwarzer Pkw Mercedes das Kleinkraftrad und stieß mit diesem zusammen. Hier kamen der Fahrer sowie sein 14jähriger Sozius zu Fall und verletzten sich leicht. Am Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des Pkw Mercedes hielt kurz an, fragte nach dem gesundheitlichen Befinden und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Leutersdorf fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteilgter nachzukommen.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum beteiligten schwarzen Mercedes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell