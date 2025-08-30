Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 30.08.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen - Diebstahl aus Fahrzeug

Im Zeitraum von Donnerstag, 28.08.2025, 18.00 Uhr bis Freitag, 29.08.2025, 07.00 Uhr wurde in der Straße An der Vogelstange die Seitenscheibe eines Fahrzeuges eingeschlagen. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges wurde eine Tasche entwendet.

Übach-Palenberg - Diebstahl an Fahrzeugen

In der Nacht von Donnerstag, 28.08.2025, 23.00 Uhr bis Freitag, 29.08.2025, 07.00 Uhr wurde in der Johanniterstraße das Spiegelglas eines Außenspiegels eines Fahrzeuges entwendet.

Hückelhoven - Raub in einem Optikergeschäft

Am 29.08.2025, gegen 14.17 Uhr betraten zwei männliche Personen ein Optikergeschäft auf der Parkhofstraße. Sie sahen sich die Regale mit den Sonnenbrillen an. Eine Person nahm mehrere Sonnenbrillen und steckte sie in eine mitgeführte Tasche. Als die Mitarbeiterin die Situation bemerkte rief sie laut "die klauen, ruft die Polizei". Die beiden Personen liefen sofort zur Tür, wo die Mitarbeiterin sich ihnen in den Weg stellte. Sie hielt einen der beiden Personen fest. Dieser wehrte sich und hob die Hand. Aus Angst vor einem Schlag löste sie den Griff und die beiden Personen konnten weglaufen.

Beschreibung TV 1:

männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm, auffällige verspiegelte Sonnenbrille, weißes Kurzarmoberteil, Jeans

Beschreibung TV 2:

Männlich, ca. 30-35 Jahre, dunkle Kleidung, Zopf, Kappe, Südländer

Erkelenz - Brand

Am 30.08.2025, 02.30 Uhr kam es zu einem Brand in der Ferdinand-Clasen-Straße bei der Grünannahmestelle. Die Umstände zur Brandursache sind noch nicht geklärt.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Heinsberg - Schlägerei

In der Nacht am 30.08.2025, gegen 03.00 Uhr kam es zu einer Schlägerei mit mehreren Personen in einer Diskothek. Im Verlaufe der Schlägerei wurden zwei Personen verletzt und mittels Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig in diesen Fällen sind die Kriminalkommissariate der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Selfkant / Süsterseel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 29.08.2025, gegen 15.40 Uhr ereignete sich auf der Suestrastraße in Süsterseel ein Verkehrsunfall. Hierbei stießen zwei Fahrzeuge, welche die Suestrastraße befuhren, frontal gegeneinander. Ein Beteiligter wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde starker Alkoholgeruch bei einem Unfallbeteiligten festgestellt. Der Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Eine Blutprobe wurde auf Grund des Verdachtes Fahren unter Alkoholeinfluss entnommen.

Die weitere Bearbeitung erfolgt durch das Verkehrskommissariat

