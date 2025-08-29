PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstähle aus Kellern

Wassenberg (ots)

Durch die Hauseingangstür verschafften sich unbekannte Personen zwischen 18 Uhr am 27. August (Mittwoch) und 13 Uhr am 28. August (Donnerstag) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Forster Weg und entwendeten aus einem Kellerraum Bargeld und einen Laptop. Zwischen 17 Uhr am 26. August (Dienstag) und 13.30 Uhr am Donnerstag (28. August) wurde die Holztür eines Kellerraums in einem Mehrfamilienhaus an der Heinsberger Straße aufgehebelt. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

