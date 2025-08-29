POL-HS: Einbruchsdiebstähle aus Kellern

Geilenkirchen (ots) - Eine 31-jährige Frau aus Geilenkirchen wurde am Dienstag (26. August) zu einer Telegram Arbeitsgruppe eingeladen, bei der ihr versprochen wurde, sie würde eine Provision erhalten, wenn sie Geld auf ein Konto überweist, mit dem dann bei verschiedenen Händlern Waren gekauft würden. Daraufhin überwies die Frau zunächst 35 Euro und erhielt 43 Euro zurück. Nachdem sie dann 100 Euro überwiesen ...

