POL-HS: Einbruch in Gebäude

Wegberg-Arsbeck (ots) - Zwischen Montag, 25. August und Mittwoch, 27. August wurden von zwei Gräbern auf einem Friedhof an der Straße Adelgundisweg eine bronzene Jesusstatue sowie eine Madonna aus Messing entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Taten aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr