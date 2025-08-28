PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gebäude

Hückelhoven-Millich (ots)

Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, drangen bislang unbekannte Täter in eine Baustelle an der Gronewaldstraße ein. Zurzeit wird ermittelt, was sie entwendeten. Die Tat ereignete sich am 27. August (Mittwoch), gegen 1.35 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg

