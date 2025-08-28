POL-HS: Einbruch in Gebäude
Hückelhoven-Millich (ots)
Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, drangen bislang unbekannte Täter in eine Baustelle an der Gronewaldstraße ein. Zurzeit wird ermittelt, was sie entwendeten. Die Tat ereignete sich am 27. August (Mittwoch), gegen 1.35 Uhr.
