Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kellerraum

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr am Dienstag, 26. August und 7.30 Uhr am Mittwoch, 27. August, gewaltsam Zutritt zum Kellerraum eines Hauses an der Straße Rathausplatz. Aus den Räumen stahlen sie mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

