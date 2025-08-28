POL-HS: Einbruch in Kellerraum
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr am Dienstag, 26. August und 7.30 Uhr am Mittwoch, 27. August, gewaltsam Zutritt zum Kellerraum eines Hauses an der Straße Rathausplatz. Aus den Räumen stahlen sie mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken.
