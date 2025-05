Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizisten leiten Strafverfahren wegen verfassungswidriger Handlungen ein

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Gleich in zwei Fällen mussten am Sonntagabend Bundespolizisten am Erfurter Hauptbahnhof wegen verfassungswidriger Handlungen tätig werden.

Kurz vor 18:00 Uhr zeigte ein 37-Jähriger in der Bahnhofsunterführung öffentlichkeitswirksam den sogenannten Hitlergruß.

Nahezu zeitgleich fiel ein 58-Jähriger ebenfalls durch eine nationalsozialistische Symbolik auf. Der Mann zeichnete mit seinem eignen Speichel ein Hakenkreuz an die Fassade eines Geschäftes.

In beiden Fällen führten Zeugenhinweise zu den deutschen Tätern. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen dem Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen eingeleitet.

