Polizei Paderborn

POL-PB: Exhibitionist zeigt sich Joggerinnen

Paderborn (ots)

(mb) An den Fischteichen hat sich am Mittwochvormittag ein unbekannter Mann in exhibitionistischer Weise gezeigt.

Gegen 09.25 Uhr war eine 62-jährige Frau auf dem Trimmpfad an den Fischteichen unterwegs. Auf der Laufstrecke parallel der Marienloher Straße in Höhe der Spedition bemerkte sie einen Mann, der sich aus dem Wald näherte. Er hatte seinen Genitalbereich entblößt und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frau lief weiter. Kurze Zeit später entdeckte sie den Täter im Bereich der Teiche erneut. Der den Mann wiederholte seine exhibitionistischen Handlungen. Im Laufen wählte die 62-Jährige den Polizeiruf und informierte die Polizei. Am Startpunkt des Trimmpfades traf sie zwei jüngere Joggerinnen, die von ähnlichen Situationen berichteten.

Eine Fahndung nach dem Exhibitionisten läuft.

Der Tatverdächtige soll 30 bis 40 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß sein. Er trug eine schwarze Jacke und darunter einen grauen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte der Mann auf den Kopf gezogen. Zudem hatte er eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle an.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, denen der Gesuchte im Bereich der Fischteiche aufgefallen ist. Insbesondere die beiden erwähnten Joggerinnen werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell