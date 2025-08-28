POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet
Erkelenz-Schwanenberg (ots)
Aus einem Pkw, dieser parkte am Fahrbahnrand der Straße Rheinweg, stahlen unbekannte Personen in der Nacht zu Mittwoch (27. August) eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren.
