Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Aus einem Pkw, dieser parkte am Fahrbahnrand der Straße Rheinweg, stahlen unbekannte Personen in der Nacht zu Mittwoch (27. August) eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

