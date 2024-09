POL-HRO: Erstmeldung: Vollsperrung der B195 bei Boizenburg

Plau am See (ots) - Taschendiebe haben am Dienstag in Plau am See eine 85-jährige Frau bestohlen. Der Vorfall, bei dem die Geldbörse des Opfers entwendet wurde, ereignete sich gegen 13:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt der Stadt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Täter zunächst die Handtasche, die die Rentnerin bei sich trug, unbemerkt geöffnet und dann nach dem Portmonee gegriffen. Erst später ...

