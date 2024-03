Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberpleis: Einbrecher kamen am helllichten Tag

Königswinter-Oberpleis (ots)

Am Mittwoch, 27.03.2024, haben bislang Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Königswinter-Oberpleis unter anderem Uhren und elektrische Werkzeuge gestohlen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen brachen die Unbekannten in der Zeit von 08:15 Uhr bis 17.22 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses an der Wolkenburgstraße auf, betraten das Gebäude und durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen und Bargeld. Unbemerkt verließen sie mit ihrer Beute den Tatort. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit dem Geschehen stehen könnten. Telefon: 0228/150. E-Mail: kk13.bonn@polizei.nrw.de

