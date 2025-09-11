Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Vorfahrt missachtet

Etwa 5.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Renault in der Weiherstraße unterwegs. In der Straße Am Bahndamm fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Hyundai. Die hatte Vorfahrt. Der Hyundai wurde wohl von dem Renaultfahrer übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Sachschaden an den beiden Autos auf jeweils 2.500 Euro.

