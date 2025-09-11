Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermachtal/B311 - Laster kippt um

Eine stundenlange Sperrung der B311 bei Obermarchtal-Datthausen zog ein verunfallter Lkw am Mittwoch nach sich. Schaden mindestens 150.000 Euro.

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seinem Mercedes Lkw und Anhänger auf der B311 von Obermarchtal in Richtung Riedlingen. Nach Datthausen und kurz vor der Kreuzung nach Reutlingendorf kam das Lkw-Gespann mit polnischer Zulassung aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Der Lkw samt Anhänger kippte nach rechts auf die Seite und kam auf einem Rad- und Feldweg zum Liegen. Das Zugfahrzeug und der Anhänger waren mit rund 10 Tonnen Elektroartikel (Fernseher etc.) beladen. Bei dem Unfall verletzte sich weder der polnische Fahrer noch sein Beifahrer. Sie erlitten einen leichten Schock. Rettungskräfte waren vor Ort, eine Mitnahme ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Zum Glück herrschte zum Unfallzeitpunkt kein Gegenverkehr auch kein Verkehr auf dem Feldweg, so dass keine weiteren Fahrzeuge bei dem Unfall beteiligt waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Tank des Lkw aufgerissen wurde und rund 50 Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen waren. Polizei und Straßenmeisterei sperrten die Straße komplett und leiteten den Verkehr um. Die Polizei verständigte auch das Landratsamt, damit die Spezialisten der Umweltbehörde die notwendigen Maßnahmen zum Umweltschutz einleiten konnten. Verunreinigtes Erdreich wird im Laufe des Vormittags (11.9.) mit Hilfe eines Baggers durch eine Spezialfirma entfernt. Verkehrsbehinderungen dürften nicht zu erwarten sein. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu keinen Umweltgefährdungen. Durch die aufwendigen Bergemaßnahmen mit einem Schwerlastkran war die B311 bis etwa 23.30 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei leitete den Verkehr um. An dem Lkw und Anhänger entstand ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Ladung und auch der Flurschaden ist, muss die Polizei noch ermitteln.

++++1769721

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell