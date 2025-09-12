Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (11.09.2025) war ein 44-Jähriger unter Drogeneinfluss mit seinem Motorrad in der Lechhauser Straße unterwegs.

Gegen 12.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Zur Unterbindung der Weiterfahrt stellte die Streife die Schlüssel sicher.

Während der Kontrolle kam ein zunächst unbeteiligter 32-Jähriger hinzu und störte die polizeilichen Maßnahmen. Hierbei verhielt er sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, fesselten die Einsatzkräfte den Mann bis zur Beendigung der Kontrolle. Im Anschluss wurde der 32-Jährige vor Ort entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verkehrsdelikts gegen den 44-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell