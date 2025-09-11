Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Samstag (30.08.2025) betrat ein bislang unbekannter Täter unbefugt das Gelände einer Gärtnerei in der Isegrimstraße.

Gegen 04.50 Uhr teilte ein Anwohner eine unbekannte Person auf dem Gelände der Gärtnerei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der Unbekannte zudem Werkzeug. Der genaue Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell