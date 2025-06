Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mann fährt ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert einen Transporter

Grünstadt (ots)

Am 20.06.2025 gegen 17:50 Uhr wurde die Polizei in Grünstadt zu einem Einsatz in den Stadtteil Asselheim gerufen. Der Mitteiler gab an, dass soeben ein augenscheinlich betrunkener Mann aus einem Transporter gestiegen sei, um Bauarbeiten auf dem Grundstück seines Nachbarn durchzuführen. Zuvor wurde der Fahrzeugführer durch den Mitteiler fahrend gesehen. Durch die Beamten konnte der 42 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Kusel angetroffen werden. In der Atemluft des Mannes konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Er wurde aufgrund der Feststellungen der Beamten zur Dienststelle mitgenommen. Ihm wurde dort durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis wird Aufschluss darüber geben, ob und wie stark der Mann alkoholisiert war. Ermittlungen ergaben ebenfalls, dass der Fahrzeugführer aktuell nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Daher muss sich der Mann nun nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

