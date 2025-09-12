Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Stadtbergen - In der Zeit von Mittwoch (10.09.2025), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (11.09.2025), gegen 12.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einer Garage in der St.-Florian-Straße.

Das Schloss einer Garage wurde hierbei beschädigt. Es entstand Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

