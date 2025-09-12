Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - In der Zeit von Dienstag (09.09.2025), gegen 22.30 Uhr, bis Mittwoch (10.09.2025), gegen 09.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Tiefgarage in der Otto-Sauler-Straße.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell