Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Pfersee - In der Zeit von Dienstag (09.09.2025), gegen 22.30 Uhr, bis Mittwoch (10.09.2025), gegen 09.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Tiefgarage in der Otto-Sauler-Straße.
Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.
