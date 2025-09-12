PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (11.09.2025) entwendete ein 50-jähriger Mann am Königsplatz eine Umhängetasche.

Gegen 20.30 Uhr schlief ein 32-Jähriger auf einer Parkbank. Der 50-Jährige näherte sich dem Schlafenden und entwendete die Umhängetasche des 32-Jährigen. Ein weiterer 32-Jähriger beobachtete den Diebstahl und stellte den 50-Jährigen zur Rede. Außerdem nahm er die Tasche an sich. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beiden. Der 32-Jährige verletze sich hierbei. Ein hinzugekommener 23-Jähriger wollte den Streit schlichten. Der 50-Jährige schlug ihm dabei ins Gesicht. Die Beteiligten verständigten anschließend die Polizei. Der 32-Jährige und der 23-Jährige wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Videoüberwachung am Königsplatz zeichnete den Vorfall auf.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Räuberischem Diebstahl und Körperverletzung gegen den 50-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

