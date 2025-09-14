PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendieb gestoppt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (12.09.2025) entwendete eine 42-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Meraner Straße. Gegen 17.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie mehrere Gegenstände in ihre Tasche packte. Der Mitarbeiter sprach die 42-Jährige daraufhin an und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Einsatzkräfte die entwendeten Gegenstände. Die Gegenstände hatten einen Warenwert im mittleren dreistelligen Bereich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 42-Jährige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

