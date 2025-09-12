Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) kam es im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Paul-Ben-Haim-Weg.

Im oben genannten Zeitraum hielt sich ein 20-jähriger Mann auf dem dortigen Spielplatz auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen offenbar fünf Männer auf den 20-Jährigen zu und sprachen ihn an. Es entstand zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Personengruppe. Im weiteren Verlauf schlugen die Männer den 20-Jährigen und entfernten sich im Anschluss. Der 20-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können oder die etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell