PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei klärt Hintergründe nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Samstag (13.09.2025) kam es zu einem Unfall in der Donauwörther Straße. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 00.30 Uhr waren ein 28-Jähriger und ein 25-Jähiger jeweils mit ihrem Pkw auf der Donauwörther Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 28-Jährige auf das Fahrzeug des 25-Jährigen auf, wodurch dieser von der Fahrbahn abkam. Der 25-Jährige und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der 28-Jährige selbst blieb unverletzt. Der Pkw des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten blieb die Donauwörther Straße gesperrt. Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 14:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Spickel-Herrenbach - Am Freitag (12.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Eiskanal, bei der eine 58-Jährige leicht verletzt wurde. Die 58-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Friedberger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Straße Am Eiskanal überquerte die Frau die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Autofahrer war ebenfalls auf der Friedberger Straße in ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Ladendieb gestoppt

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (12.09.2025) entwendete eine 42-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Meraner Straße. Gegen 17.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie mehrere Gegenstände in ihre Tasche packte. Der Mitarbeiter sprach die 42-Jährige daraufhin an und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung der Frau fanden die Einsatzkräfte die entwendeten ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:03

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) kam es im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Paul-Ben-Haim-Weg. Im oben genannten Zeitraum hielt sich ein 20-jähriger Mann auf dem dortigen Spielplatz auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen offenbar fünf Männer auf den 20-Jährigen zu und sprachen ihn an. Es entstand zunächst eine verbale ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren