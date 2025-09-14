Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei klärt Hintergründe nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Samstag (13.09.2025) kam es zu einem Unfall in der Donauwörther Straße. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 00.30 Uhr waren ein 28-Jähriger und ein 25-Jähiger jeweils mit ihrem Pkw auf der Donauwörther Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 28-Jährige auf das Fahrzeug des 25-Jährigen auf, wodurch dieser von der Fahrbahn abkam. Der 25-Jährige und sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der 28-Jährige selbst blieb unverletzt. Der Pkw des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten blieb die Donauwörther Straße gesperrt. Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell