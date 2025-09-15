PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (14.09.2025) rief ein 55-Jähriger über mehrere Stunden immer wieder bei der Polizei an und drohte den Einsatzkräften.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr rief der 55-Jährige zunächst mehrfach bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte an. Hierbei beleidigte und bedrohte er die Beamten. Später blockierte er durch seine Anrufe auch zeitweise den Polizeinotruf. Polizeibeamte suchten anschließend die Wohnung des Mannes auf. Zur Unterbindung wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Mobiltelefon des 55-Jährigen sichergestellt. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten ihn in ein entsprechendes Krankenhaus. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Missbrauchs von Notrufen und weiterer Delikte gegen den 55-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 14:32

    POL Schwaben Nord: Kontrollstelle in Wertingen

    Augsburg (ots) - Wertingen - Am Freitagnachmittag (12.09.2025), von 13.30 - 17.30 Uhr, führte die Verkehrspolizei Donauwörth zusammen mit Kräften der Einsatzhundertschaft und der Polizei Wertingen eine Kontrollstelle in Wertingen, Am Kaygraben durch. Die Hauptaugenmerke lagen auf der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer sowie dem Zustand der Fahrzeuge. Im Rahmen der Kontrolle wurden um die 60 Fahrzeuge überprüft. ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 14:31

    POL Schwaben Nord: Polizei klärt Hintergründe nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Samstag (13.09.2025) kam es zu einem Unfall in der Donauwörther Straße. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Gegen 00.30 Uhr waren ein 28-Jähriger und ein 25-Jähiger jeweils mit ihrem Pkw auf der Donauwörther Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 28-Jährige auf das Fahrzeug des 25-Jährigen auf, wodurch dieser von der ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 14:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Spickel-Herrenbach - Am Freitag (12.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht am Eiskanal, bei der eine 58-Jährige leicht verletzt wurde. Die 58-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Friedberger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Straße Am Eiskanal überquerte die Frau die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Autofahrer war ebenfalls auf der Friedberger Straße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren