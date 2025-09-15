Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (14.09.2025) rief ein 55-Jähriger über mehrere Stunden immer wieder bei der Polizei an und drohte den Einsatzkräften.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis ca. 20.30 Uhr rief der 55-Jährige zunächst mehrfach bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte an. Hierbei beleidigte und bedrohte er die Beamten. Später blockierte er durch seine Anrufe auch zeitweise den Polizeinotruf. Polizeibeamte suchten anschließend die Wohnung des Mannes auf. Zur Unterbindung wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Mobiltelefon des 55-Jährigen sichergestellt. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten ihn in ein entsprechendes Krankenhaus. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Missbrauchs von Notrufen und weiterer Delikte gegen den 55-Jährigen.

