Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann fährt ohne Ticket und bricht später in Bäckereifiliale ein

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Gleich zwei Mal beschäftigte ein 23-Jähriger die Bundespolizei von Donnerstag auf Freitag.

Am gestrigen Abend nutze der Deutsche einen ICE aus Coburg nach Erfurt, jedoch ohne den nötigen Fahrschein dafür zu haben.

Wenige Stunden später konnte er für einen Einbruch in ein Bäckereigeschäft im Erfurter Hauptbahnhof verantwortlich gemacht werden. Er soll sich gewaltsam Zutritt zu einer Filiale verschafft haben. Darin entwendete er einen Geldbetrag sowie Backwaren und Getränke. Durch Zeugenhinweise und die Auswertung des Videomaterials konnten Bundespolizisten den Tatverdächtigen identifizieren und später auf einem Bahnsteig stellen.

Das Diebesgut wurde beschlagnahmt und am Tatort wurden Spuren gesichert. Der Mann wurde wegen Leistungserschleichung und dem besonders schweren Fall des Diebstahls angezeigt.

