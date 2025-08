Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorrollerfahrer bedrängen Autofahrer und sorgen für Unfall - Polizei erbittet Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von Nötigung im Straßenverkehr sowie Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Im Fokus stehen als Tatverdächtige Personen auf Motorrollern.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag, 27. Juli, gegen 14.20 Uhr im Bremerhavener Stadtsüden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-Jähriger in einem Skoda Fabia von Geestemünde nach Wulsdorf unterwegs. Bereits auf der Straße An der Mühle nahmen der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer zwei Motorroller wahr, die in dieselbe Richtung fuhren. Im weiteren Verlauf seien die Rollerfahrer dem Skoda immer wieder dicht aufgefahren, hätten ihn überholt und versucht, ihn auszubremsen. Für den Autofahrer wirkte es, als hätten die Rollerfahrer einen Unfall provozieren wollen. Auf der Weserstraße, in Höhe der Bielefelder Straße, hätten die beiden Motorroller den Skoda dann "in die Zange genommen", wobei sie rechts und links neben dem Pkw hergefahren seien. Zudem hätten die Personen auf den Rollern verbal und mit Handzeichen auf den Skodafahrer eingewirkt. Hierdurch irritiert fuhr der 18-Jährige dann im Bereich Bielefelder Straße einem vorausfahrenden Fiat auf. Die Beteiligten blieben unverletzt, es entstand Sachschaden.

Die Rollerfahrer machten sich daraufhin unerkannt aus dem Staub und flüchteten durch die Straße Ahnthöhe. Beide waren auf schwarzen Motorrollern unterwegs, trugen schwarze Helme und waren durchgängig dunkel gekleidet. Die Polizei (Telefon 0471/953-4444) bittet um Hinweise: Wer den Vorgang beobachtet hat oder Näheres zu den beteiligten Rollerfahrern sagen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell