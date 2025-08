Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehrere Stromkästen in Leherheide umgeworfen

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwochnachmittag, 30. Juli, bis Donnerstagmorgen, 31. Juli, mehrere Stromkästen in Bremerhaven-Leherheide umgeworfen und dadurch beschädigt. Über die Einsatzleitstelle der Polizei wurden die Einsatzkräfte in die Hans-Böckler-Straße entsandt, da dort ein Stromkasten neben einer Bushaltestelle liegen sollte. Die Beamten stellten fest, dass Unbekannte den Verteilerschrank gewaltsam aus dessen Verankerung gerissen und dadurch beschädigt hatten. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellten die Polizisten des Reviers Leherheide noch fünf weitere Stromkästen in der näheren Umgebung fest, die ebenfalls von Unbekannten in gleicher Weise beschädigt worden waren. Die Beamten sicherten jeweils die Gefahrenstelle und beauftragten die zuständige Firma damit, die Schäden zu beheben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

