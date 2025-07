Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoknacker in Wohnsiedlung am Bürgerpark - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige schnell fest

Bremerhaven (ots)

Zwei mutmaßliche Autoknacker hat die Polizei Bremerhaven in der Nacht zum heutigen Dienstag, 29. Juli, im Bereich Bürgerpark vorläufig festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, zuvor mehrere Autos in einer nahen Wohnsiedlung angegangen zu sein. Sie erhielten Strafanzeigen wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Die Polizei erhielt gegen 2.25 Uhr Kenntnis von ungewöhnlichen Vorgängen in der Wohnsiedlung nördlich des Bürgerparks. Von dort meldeten sich Anwohner, die laute Geräusche gehört und unbekannte Personen an Fahrzeugen hantieren gesehen hatten. Anschließend seien die mutmaßlichen Autoaufbrecher in Richtung des Parkgeländes geflüchtet. Mit mehreren Streifenwagen fahndete die Polizei nach den Personen und traf diese im Bereich des Bootshauses kurz darauf an. Die beiden 36- und 41-jährigen Männer passten zu den Beschreibungen der Zeugen und hatten sogar noch mutmaßliches Stehlgut aus den Fahrzeugen dabei. Die Polizeibeamten nahmen die Männer für weitere Maßnahmen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell