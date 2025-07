Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher treten Tür ein

Bremerhaven (ots)

Einbrecher haben am gestrigen Sonntagmorgen, 27.Juli, gegen 6.45 Uhr, die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Lehe eingetreten. Die Mieterin der Wohnung in der Rickmersstraße schreckte auf, als sie ein kräftiges Poltern an ihrer Wohnungstür bemerkte. Sofort alarmierte sie über den Notruf die Einsatzkräfte, die prompt am Tatort eintrafen. Die Beamten konnten dort eine verdächtige Frau identifizieren und stellten diese zur Rede. Die Polizisten konnten ermitteln, dass die angetroffene 29-Jährige mit der Wohnungsnehmerin bekannt ist und noch persönliche Gegenstände in deren Wohnung hat, die sie bereits zuvor erfolglos zurückgefordert hatte. Nun hatte die Bremerhavenerin mit der Unterstützung eines Freundes versucht, in die Wohnung einzudringen, um die Sachen herauszuholen. Den Namen ihres Freundes kannte sie jedoch nicht. Auch wusste sie nicht, wo sich dieser nun aufhalten könnte. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe und wegen eines versuchten schweren Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell