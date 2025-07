Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher scheitert an Wohnungstür

Bremerhaven (ots)

Zu einem versuchten Einbruch im Bremerhavener Stadtteil Lehe kam es am gestrigen Donnerstagnachmittag, 24. Juli, gegen 16 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte ein derzeit noch unbekannter Täter die Tür zu einer Wohnung in der Nordstraße aufzutreten, als sich dessen Bewohner gerade im Keller des Mehrfamilienhauses befand. Durch das laute Zufallen der Hauseingangstür wurde der 71-jährige Wohnungsnehmer bereits misstrauisch. Bei der Rückkehr zu seiner Wohnung im ersten Obergeschoss stellte der Senior fest, dass in der Zwischenzeit jemand versucht hatte, die Wohnungstür aufzutreten. Die Tür wurde dadurch beschädigt. Allerdings gelang es dem Täter nicht, in die Wohnung einzudringen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruchdiebstahl und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

