Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Die Polizei warnt vor Dieben und sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Seit dem letzten Dienstag, 29. Juli, ist es im Bremerhavener Stadtgebiet in den Abendstunden zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen gekommen. Besonders in den Stadtteile Mitte, Lehe und Leherheide verzeichnet die Polizei in dem beschriebenen Zeitraum gleich mehrere gleichgelagerte Fälle, in denen dreiste Diebe Kleintransporter aufbrechen und vorzugsweise Werkzeug stehlen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei zu besonderer Wachsamkeit und bittet darum, verdächtige Beobachtungen sofort über den Notruf 110 zu melden. Weiter warnt sie ausdrücklich vor dem Ankauf von gebrauchtem Werkzeug, wenn dessen Herkunft nicht einwandfrei klar ist, da man sich in einem solchen Fall auch selber strafbar machen könnte. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schwerem Diebstahl und bittet Zeugen, die in dem betroffenen Zeitraum Verdächtiges beobachtet, oder andere relevante Feststellungen dazu gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

