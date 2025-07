POL-Bremerhaven: Räuber stiehlt Handy und Zigaretten

Bremerhaven (ots) - Einbrecher haben am gestrigen Sonntagmorgen, 27.Juli, gegen 6.45 Uhr, die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Lehe eingetreten. Die Mieterin der Wohnung in der Rickmersstraße schreckte auf, als sie ein kräftiges Poltern an ihrer Wohnungstür bemerkte. Sofort alarmierte sie über den Notruf die Einsatzkräfte, die prompt am Tatort eintrafen. Die Beamten konnten dort eine ...

