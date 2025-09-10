PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Wortgefecht endet mit Anspucken auf Bahnsteig

Erfurt, Hauptbahnhof Erfurt (ots)

Am Dienstagmittag hielt sich ein 54-jähriger Mann im Wartebreich eines Bahnsteiges im Erfurter Hauptbahnhof auf. Eigenen Angaben zufolge rauchte er dort. Zwei ältere Frauen begaben sich in seine Richtung und sollen ihn in ausländischer Sprache beschimpft haben, woraus sich ein Wortgefecht entwickelt habe. Im weiteren Verlauf soll der Rauchende bespuckt worden sein.

Der Mann ekelte sich und brachte den Vorfall bei der Bundespolizei zur Anzeige. Die zwei Frauen konnte der 54-Jährige gut beschreiben. Gemeinsam mit ihm konnte eine Streife der Bundespolizei die zwei Bahnreisenden in einem Regionalzug ausfindig machen.

Gegen die 60- und 66-jährigen Ukrainerinnen wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachtes der Körperverletzung eröffnet.

Der Mann wurde dahingehend belehrt, dass das Rauchen im Bahnhof nur in ausgewiesenen Bereichen erlaubt ist.

