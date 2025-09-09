PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sich selbst unnötig in Gefahr gebracht

Erfurt, Bahnhof Erfurt-Nord, Sulzer Siedlung (ots)

Beamte der Bundespolizei waren am Montagnachmittag im Erfurter Norden zur Bestreifung der Bahnanlagen und Haltepunkte eingesetzt. Gleich drei Mal mussten sie dabei in kürzester Zeit tätig werden, weil ein 15-jähriger Ukrainer, ein 17-jähriger Syrer und ein 32-jähriger Pole die Gleise unerlaubt als Abkürzung genutzt hatten.

Alle Personen wurden belehrt und mit einem Verwarngeld versehen. Währenddessen fuhr ein 28-jähriger mit seinem PKW trotz Rotlicht an einem Andreaskreuz in der Salinestraße über den Bahnübergang. Der deutsche Autofahrer wurde mit seinem Fehverhalten konfrontiert. Er durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen, wird sich jedoch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

