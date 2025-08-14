Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Frau tritt am Hauptbahnhof in aggressiver Weise auf

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Reisende und Passanten informierten am Mittwochabend eine Streife der Bundespolizei über eine verbal auffällige Frau, die in der Straßenbahnunterführung herumschrie und Personen belästigt hat.

Die Bundespolizisten suchten das Gespräch mit der Frau -ohne Erfolg. Diese ging sofort auf die Beamten zu und beleidigte diese. Sämtliche Versuche, die Frau zu beruhigen, schlugen fehl. Die 35-jährige Deutsche wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Sie wurde einer hinzugezogenen Streifenbesatzung der Landespolizeiinspektion Erfurt übergeben. Die Frau ließ von ihrem aggressiven Auftreten nicht ab und trat mehrfach in Richtung der eingesetzten Beamten. Darüber hinaus versuchte sie, sich selbst zu verletzen. Augenscheinlich war die Frau alkoholisiert.

Auf Grund der psychischen Ausfallerscheinungen wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Sie erhält Anzeigen wegen dem Versuch der Körperverletzung und Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell