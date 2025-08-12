Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vom Bahnsteig ins Gefängnis

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am Montagabend, kurz vor 20:00 Uhr, überprüfte eine Streife der Bundespolizei einen 40-jährigen Litauer im Erfurter Hauptbahnhof.

Beim Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Auskunftssystemen wurde eine Fahndungsnotierung der Thüringer Justiz bekannt. Gegen den Mann wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Vollstreckungsbeschluss erlassen.

Die verhangene Geldstrafe konnte der Mann nicht begleichen. Es ist ihm auch nicht gelungen, das Geld auf sonstige Weise aufzubringen. Der 40-Jährige wurde durch die Bundespolizisten festgenommen.

Die geplante Reise des Mannes fand am Erfurter Hauptbahnhof daher ein Ende. Nun muss er einen Zwischenstopp im Gefängnis einlegen. Die Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen wird in der Justizvollzugsanstalt Tonna vollstreckt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell